HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki bazı alanlarda devam eden uygulamanın süresi 27 Haziran'a kadar uzatıldı

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlardaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar haricinde, alana her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı bildirildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terör eylemlerinden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Hatay hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Hac Konaklama üs bölgesi, Aktepe Gediği köyü bölgesi ve Hatay-Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 13 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 27 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, tarım ürünleriyle ilgili bakım, beslenme ve mücadele döneminde olunduğu göz önüne alınarak, geçici özel güvenlik bölgesindeki tarım arazilerine sahiplerinin tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için girişlerine kaymakamlıklarca, sınır birlik komutanlarıyla koordineli şekilde izin verileceği bilgisi paylaşıldı.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Yağmur, resim yaparak hayata tutunduYağmur, resim yaparak hayata tutundu
İki kez yanan Dilara pes etmedi, şampiyonluk sevinci yaşadıİki kez yanan Dilara pes etmedi, şampiyonluk sevinci yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay özel güvenlik bölgesi sınır Uzatma

En Çok Okunan Haberler

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de büyük şok! FETÖ'den tutuklandı

İYİ Parti'de büyük şok! FETÖ'den tutuklandı

Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen çıkışı!

Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen çıkışı!

TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

Kayınvalidesinin evine molotof atan damattan şok savunma!

Kayınvalidesinin evine molotof atan damattan şok savunma!

Günlük burç yorumları: 12 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

TSK'dan son dakika açıklaması: 18 terörist öldürüldü

TSK'dan son dakika açıklaması: 18 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.