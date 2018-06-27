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Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki bazı alanlarda devam eden uygulamanın süresi 11 Temmuz'a kadar uzatıldı

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlardaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar haricinde, alana her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı bildirildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terör eylemlerinden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Hatay hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Hac Konaklama üs bölgesi, Aktepe Gediği köyü bölgesi ve Hatay-Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ile karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez köyü, arazi ve yollarının yanı sıra 2017/10341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran 2018 tarihinde süresi dolan, Teknecik-Denizgören, Kayapınar-Tekneceki, Çamlıtepe-Uyğun, Dağardı, Topraktutan-Pulluyazı, Belengöz, Görentaş-Güveççi, Kılıçtutan, Şanlı, Karbeyaz, Şehit Üsteğmen M. Alim, Şehit Üsteğmen Ali Demirbüken, Yeşilce, Şehit Çavuş M. Özeker, Şehit Er Gökhan Çakır, Cilvegözü, Bükülmez 1 ve 2, Karakaya, Güntepe 1 ve 2, Ufuk, Halepli, Bayraktar 1 ve 2, Zafer Toka, Yağmur-Akbaba- Gökhan- Erol Çavuş, Sakız 1 ve 2 hudut karakolları bölgeleri 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 08.00'dan başlayıp 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 08.00'da bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, tarım ürünleriyle ilgili bakım, beslenme ve mücadele döneminde olunduğu göz önüne alınarak, geçici özel güvenlik bölgesindeki tarım arazilerine sahiplerinin tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için girişlerine sabah 6.30'dan akşam 19.00'a kadar kaymakamlıklarca, sınır birlik komutanlarıyla koordineli şekilde izin verileceği bilgisi paylaşıldı.

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hatay özel güvenlik bölgesi

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