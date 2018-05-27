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Hatay'daki polis aracına yapılan silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis aracına yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine 7 Mayıs'ta Kocatepe Mahallesi'ne giden polis ekibinin aracına pompalı tüfekle ateş açılması olayıyla ilgili aranan O.G, aynı mahalledeki 367. Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

İskenderun ilçesinde 7 Mayıs'ta ihbar üzerine olay yerine giden ekibe düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru hafif yaralanmıştı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramada 53 gram uyuşturucu, 88 uyuşturucu hap, 3 kurusıkı tabanca, 7 fişek, şase numaraları kazınmış 3 motosiklet, çalıntı kaydı olan bir motosiklet, çalıntı olduğu değerlendirilen laptop, telefon, tablet, kamera ve TV ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, bunun üzerine şüpheliler M.T, M.A. ve O.G. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Daha önce gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iki zanlıdan M.A. tutuklanmış, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adresinde bulunamayan O.G'nin serbest bırakılmasının ardından Dörtyol ilçesinde başka bir motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı öne sürülmüştü.

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