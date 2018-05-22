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Hatay'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu bankada bulunan bir müşterinin yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 5 Temmuz Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonrası çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Fehmi K. ile Ahmet K'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan Fehmi K'nin bankadaki müşterinin yaralanmasına neden olan iki şüphelinin bulunduğu motosikleti kullandığı, Ahmet K'nin ise olay anında motosikletteki şüphelilere doğru ateş açtığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fehmi K. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında motosiklette bulunan firari diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 Mayıs'ta motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu bankada bulunan bir müşteri hafif yaralanmıştı.

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hatay iskenderun silahlı saldırı

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