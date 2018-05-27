Hatay'daki silahlı saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bankada bulunan müşterinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

5 Temmuz Caddesi'ndeki silahlı saldırı sonrası çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletten ateş açtığı belirlenen firari şüpheli Levent K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Levent K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesinde 17 Mayıs'ta motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu bankada bulunan bir müşteri hafif yaralanmış, 22 Mayıs'ta gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Fehmi K. tutuklanmış, olaya karıştığı tespit edilen Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

