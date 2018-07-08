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Hatay'daki tefeci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince ilçede tefecilik yapmak suretiyle suç örgütü kuran şüphelilere yönelik 5 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşı olduğu öne sürülen ve hakkında tefecilik suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan K.E'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2'si kadın 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 5 Temmuz'da 14 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda çek, senet, gayrimenkul tapusu ve doküman ele geçirilmişti.

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