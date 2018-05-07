Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülme girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle Hatay'dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 eski askerin tahliye edilmesine karar verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar eski pilot yüzbaşı Ferdi Pelen, eski üsteğmen Onur Baykal, eski pilot teğmen Yasin Uzun, eski astsubay kıdemli başçavuş Yaşar Sönmez, eski astsubay kıdemli üstçavuş Volkan Akoğlu ve eski astsubay kıdemli çavuş Erol Balçın bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanıkların avukatı ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, "Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarını yaptı.