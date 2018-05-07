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Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülme girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 eski askerin yargılandığı davada, sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle Hatay'dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 eski askerin tahliye edilmesine karar verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar eski pilot yüzbaşı Ferdi Pelen, eski üsteğmen Onur Baykal, eski pilot teğmen Yasin Uzun, eski astsubay kıdemli başçavuş Yaşar Sönmez, eski astsubay kıdemli üstçavuş Volkan Akoğlu ve eski astsubay kıdemli çavuş Erol Balçın bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanıkların avukatı ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, "Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarını yaptı.

Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasını vererek sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının raporu, Akıncı Üssü davasında yargılananlardan benzer durumda olan bir kısım sanığın tahliye edilmeleri, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu göz önüne alarak sanıkların tahliye edilip tutuksuz yargılanmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.

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