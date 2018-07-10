Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülmesi girişimine ilişkin dava

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasını vererek sanıkların beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların beraatine karar vererek, gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nın soruşturma sonuç raporu doğrultusunda 15 Temmuz 2016 tarihinde söz konusu uçuşta görev yapan ekibin olası FETÖ/PDY iltisakları nedeniyle özel olarak seçildiklerine dair bir kanaat oluşmadı. O gün uçmaya müsait olduğu görülen pilot ve uçuş ekipleri arasından planlandıkları, uçuş ekibinin oluşan şüpheleri sebebiyle dönemin filo komutanları ve harekat komutanına uçmak istemedikleri yönünde itirazlarını ilettikleri, görevlerin "Teröristle Mücadele Harekatı" kapsamında olup olmadığı konusunu sorguladıkları, ancak yapılacak görevlerin "Teröristle Mücadele Harekatı" kapsamında veya darbeyi bastırmak amacıyla icra edileceği yönünde bilgilendirilmeleri ve uçmaları konusunda emir verilmesi üzerine kalkış yaptıkları anlaşıldı. Darbe girişimi gecesi yapılan uçuşun mevcut yönergeler kapsamında teknik olarak incelendiğinde daha önce icra edilen görevlerde uygulanan usuller ile darbe girişimi gecesi uygulanan usullerin yüksek oranda benzerlik göstermesi, uçuş ekibinin bu kapsamda askerlik mesleğini doğası gereği her zamanki gibi kendilerine verilen emirleri uyguladıkları, uçuş ekibinin uçuş esnasında telsizlerini sürekli olarak açık tutması, uçağın Hatay Havalimanı'na inişi sırasında meydanın açık olması, hava trafik hizmeti alması, iniş öncesi kule ile yapılan telsiz görüşmesinde meydanla ilgili bir sorun olmadığının iletilmesi üzerine yapılan görevin darbe kalkışması kapsamında olduğu konusunda bir durum değerlendirmesi yapılmadığı tespit edildi. Mevcut delil durumu göz önüne alınarak, örgütle bağlantılarının bulunmadığı belirlendi."

