Hatay'ın ana vatana katılışı 79 metrelik künefeyle kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 79. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 79 metre uzunluğundaki künefe vatandaşlara dağıtıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Caddesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünde geleneksel olarak vatandaşlara künefe dağıttıklarını söyledi.
Bügünlere kolay gelinmediğini ifade eden Savaş, "Bugünlere atalarımızın yaklaşık 16 yıl süren kutsal mücadelesi sonucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük desteğiyle önce kendimiz 10 ay 20 gün bir devlet olduk, daha sonra da kendi isteğimizle Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhak ederek Türkiye'nin serhat şehri olduk." şeklinde konuştu.
Künefe ustası Mustafa Yılmaz da 79 metre uzunluğundaki künefenin 10 kişiyle bir haftada hazırlandığını, yapımında 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 300 kilogram tereyağı, 300 kilogram şeker ve 30 kilogram Antep fıstığı kullanıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, şerbetini döktükleri künefeyi vatandaşlara ikram etti.
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