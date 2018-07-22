Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hataylıların hür iradesiyle gerçekleşen kucaklaşma, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olmuştur. 79 yıl önce olduğu gibi bugün de ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, kararlı bir şekilde yürütülen barışçı ve akılcı politikalarla Hatay'ın 79 yıl önce anavatana

katılmasının, cumhuriyetin ilanından sonra milletin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı gelişme siyasi ve diplomatik bir başarı olarak ülkemizin tarihinde önemli yer edinmiştir. Bağımsız Hatay Parlamentosu'nun Hatay'ın kaderini anavatanın kaderiyle birleştiren kararıyla, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini şiar edinen ülkemizin, uluslararası camiadaki saygınlığı ve etkinliği artmıştır."