Hatay'ın anavatana katılmasının 79'uncu yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

İl tören, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Gürcistan Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Antakya Şehitliğindeki törende ise çelenk sunumu gerçekleştirilmesinin ardından Vali Ata, şeref defterini imzaladı.

Ata, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın anavatana katılmasının 79'uncu yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca zor dönemlerde destanlar yazan bir bağımsızlık tutkusuna sahip olduğunu ifade eden Vali Ata, şöyle devam etti:

"Büyük bir sadakatle vatanına bağlı olan Hatay halkı, 79 yıl önce kendisine vurulmak istenen esaret zincirini kırmış ve şanlı tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde esir kalamaz' diyerek sahip çıktığı Hatay, milli mücadelenin ilk kurşununu atarak, Ata'sının bu mücadelede yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Üstün bir sadakat ve vatanseverlik ile bu topraklar için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin gösterdiği yüksek karakter, bugün de yüreklerimizde mevcuttur. Hatay'ın anavatana katılışının 79'uncu yıl dönümü vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını bu topraklar için veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Konuşmasından sonra Ata ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun yaptırdığı duanın ardından sona buldu.

Törene Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve daire müdürleri de katıldı.

