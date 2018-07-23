Hatay'ın lezzetlerini Türkiye'ye dağıtıyorlar

LALE KÖKLÜ - Birbirinden lezzetli yemekleri, mezeleri, kahvaltılıkları ve baharatlarıyla adından söz ettiren Hatay'da, "Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor Projesi" kapsamında 20 ev hanımı, üretimleriyle kentin lezzetlerinin Türkiye'nin çeşitli illerine ulaştırılmasına katkı sunuyor. Altınözü Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Halk Eğitim Merkezi tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde yaklaşık 3 ay önce hayata geçirilen proje, dar gelirli 20 ev hanımına, hem iş hem de sosyalleşme adına yeni bir kapı açtı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen kentte, gıda mühendisi eşliğinde kadınlar tarafından hazırlanan binbir çeşit baharat, humus, cevizli biber, abugannuş gibi mezelerin yanı sıra tuzlu yoğurt, zeytin, çökelek ve reçel gibi kahvaltılık ürünler, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ürünlerin toplanmasından, temizlenip pişirilmesine ve paketlenmesine kadar her aşamada görev alan kadınlar, yaptıkları üretim sayesinde de aylık ortalama bin lira gelir elde ediyor.

Daha önce tüm gününü evde geçirip, ev işleriyle günü tamamlayan kadınlar, şimdi ise yaptıkları üretim sayesinde elde ettikleri kazançlarıyla birikim ve yatırım yapma şansı buluyor. - "İnternet üzerinden ürünlerin pazarlamasını yapıyoruz" Altınözü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eren Bayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin dar gelirli kadınların ekonomik hayatta yer almasını sağlamak amacıyla oluşturulduğunu söyledi. Yaklaşık 137 bin lira bütçeyle üç ay önce hayata geçen projenin bir yıl süreceğini dile getiren Bayırlı, "Projemizde dar gelirli 20 kadın yer alıyor. Yöremize ait ürünleri üretip satışa sunuyorlar." dedi. Bayırlı, kadınların ürettiği ürünlere ilginin yüksek olduğunu ve çeşitli kentlerden talep aldıklarını anlatarak, "Şu an internet üzerinden ürünlerin pazarlamasını yapıyoruz. Yakın zamanda satış ofisi de açacağız. Bayram ve özel günlerde siparişlerimiz artıyor." diye konuştu. Projede görev alan gıda mühendisi Derya Bilmez de kadınların evlerinde neredeyse her gün yaptıkları işleri geliştirerek aile ekonomilerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, çalışmanın, kadınlara maddiyatın yanı sıra özgüven de kazandırdığını ifade etti.

Kadınların kursa ilk geldiklerinde "Biz bunları biliyoruz. Ne öğreneceğiz?" şeklinde düşündüklerini kaydeden Bilmez, şunları kaydetti: "Daha sonra ise bazı doğru bildikleri şeylerin yanlış olduğunu öğrendiler. Nerede hata yaptıklarını fark ettiler. Ayrıca aynı ilçede, mahallede yaşıyorlar ama birbirlerini tanımıyorlardı. Proje sayesinde arkadaş ortamları oldu, sosyalleştiler. Bu şekilde görüşmeye başladılar, hem sosyalleşme imkanı hem de ekonomik kazançları oldu." - "Burada kendime geldim, özgüvenimiz arttı" Projede yer alan 37 yaşındaki Songül Dalgıç, proje sayesinde çok şey öğrendiğini belirterek, "Burada arkadaş çevrem de genişledi. Maddi gelirim de var artık." ifadelerini kullandı. Üç çocuk annesi 32 yaşındaki Tülay Okşar da şimdiye kadar hiç çalışmadığını söyledi. Projeden haberdar olunca kayıt yaptırdığını ifade eden Okşar, şöyle devam etti: "Ekonomik açıdan da psikolojik açıdan da çok faydasını gördüm, bana iyi geldi bu proje. Evimizde kapalı bir kutunun içerisindeydik, bildiğimizi dışarı satamıyorduk, üretemiyorduk ama burada bunu gerçekleştiriyoruz. Önceleri ben evde sadece çamaşır yıkayıp, bulaşık toplayıp, misafir ağırlıyordum. Burada kendime geldim, özgüvenimiz arttı. Kazancımla çocuklarımın okul masraflarını karşılayacağım. Bundan sonra da kendi işletmemi açıp, öğrendiğim bilgilerle ürettiğimi satacağım."