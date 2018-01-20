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Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor.

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor. (AA)

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