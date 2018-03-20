HABER

Hatay'ın Yayladağı ilçesine Suriye'den atılan füze düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 01:33 | Son Güncelleme

Yayladağı ilçesi Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye düşen füzenin Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bir bölgeden atıldığı belirlendi

Suriye'de Esed rejiminin kontrol ettiği bir bölgeden atıldığı tespit edilen füze, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır karakolu yakınındaki boş araziye düştü.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti.

Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu.

Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi.

Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi füze Hamuttepe Yayladağı

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.