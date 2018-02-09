Hataylı kadınlar Mehmetçiğe atkı ve bere örüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere Yayladağı Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde (YAYMEK) eğitim gören kursiyerler atkı ve bere örerek destek verdi.

Yayladağı Belediyesi YAYMEK Eğitim Merkezi'ndeki Kurs Hocası Figen Tunçer, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Askerlere ne gönderirseler göndersinler onların haklarını ödeyemeyeceklerini söyleyen Tunçer, "Bizler şunu tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Buradaki ana kuzularının anneleri rahat olsun. Çünkü onlar bizim evlatlarımız, bizim kuzularımız. Onların yüreği nasıl atıyorsa bizim de yüreğimiz aynı şekilde atıyor. Biz onlara ne gönderirsek gönderelim onların hakkını ödeyemeyiz. Onlar olmasa bizler burada olamayız. Onlara minnettarız. Burada yaptığımız atkı bere eldivenleri sınırdaki askerlere ulaştıracağız. Askerimizin bu atkılara belki ihtiyacı yok ama biz onların yanında olmak onlara destek olmak için bu atkıları ördük. Herkes destek olmak için hazırdır" dedi.

Daha sonra kursiyerler tarafından askerler, gaziler ve şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

İHA