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Hataylı kadınlar Mehmetçiğe atkı ve bere örüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere Yayladağı Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerler atkı ve bere örüyor.

Hataylı kadınlar Mehmetçiğe atkı ve bere örüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere Yayladağı Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde (YAYMEK) eğitim gören kursiyerler atkı ve bere örerek destek verdi.

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Yayladağı Belediyesi YAYMEK Eğitim Merkezi'ndeki Kurs Hocası Figen Tunçer, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Askerlere ne gönderirseler göndersinler onların haklarını ödeyemeyeceklerini söyleyen Tunçer, "Bizler şunu tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Buradaki ana kuzularının anneleri rahat olsun. Çünkü onlar bizim evlatlarımız, bizim kuzularımız. Onların yüreği nasıl atıyorsa bizim de yüreğimiz aynı şekilde atıyor. Biz onlara ne gönderirsek gönderelim onların hakkını ödeyemeyiz. Onlar olmasa bizler burada olamayız. Onlara minnettarız. Burada yaptığımız atkı bere eldivenleri sınırdaki askerlere ulaştıracağız. Askerimizin bu atkılara belki ihtiyacı yok ama biz onların yanında olmak onlara destek olmak için bu atkıları ördük. Herkes destek olmak için hazırdır" dedi.

Daha sonra kursiyerler tarafından askerler, gaziler ve şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay mehmetçik

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bir tanede "Ulusalcı""Atatürkçü"geçinen CHP Vekili Selin SAYEK de örseydi keşke gerçi O öyle bir bere örse ,nereye göndereceği belli
@palermo544 keşke emine hanımın oğullarıda askere gitseydi amerikan kolejlerıne gıdecegıne
@palermo544 Palermo544 İsimli Yorumcu; Lütfen İsminizi YERLİ + MİLLİ Yapar mısınız! ! ! Elbette Karar Sizin Özgür İradeniz ile isminizi istediğiniz şekliyle kullanırsınız! ! Ancak; Sn Selin SAYEK Nasıl Ülkemize Yabancı + Ülkemizin Gerçeklerinden Uzak ise Sizde Sn SAYEK Gibi Ülkemizin Gerçeklerinden Uzak (YERLİ ve MİLLİ Olmayan) İsim kullanıyorsunuz ! ! ! Sanırım Yok Aslında Birbirinizden Farkınız, İKİNİZ de YERLİ ve MİLLİ değilsiniz ! ! ! saygılarımla.
Elinize Sağlık HEMŞEHRİLERİM. Saygılarımla.
TÜRKİYENİN .. İKMALİ ÇOK GÜÇLÜ... DÜNYADA YOK.. İKMALİ GÜÇLÜ OLAN ORDU HER ZAMAN.. KAZANIR..
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