Hataylı nakliyecilerden ABD’ye rest: bu oyunu bozacağız

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) HATAY Uluslararası Nakliyecileri Derneği üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek ellerinde bulunan dövizleri bozdurdu. AK Parti Hatay İl Başkanı ve Hatay Uluslararası Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek olmak amacıyla yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bankaya gelerek ellerinde bulunan dövizleri bozdurdu. ABD tarafından sergilenen bu oyuna Türk milleti olarak izin vermeyeceklerini belirten Güler, "İş insanları olarak dövizin yükselişinin doğal bir vaka olduğunu düşünmüyoruz. Görüyoruz ki, ekonomisi tıkır tıkır işleyen ve en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomimizin, banka düzenimizin en iyi şekilde çalıştığı, yerli üretimlerimizin arttığı bir zamanda ne oldu da dolar yükseliyor. Baktığımızda hiç bir şey yok. ABD, 15 Temmuz'da yapamadığını, 17-25 Aralık ve gezi olaylarında yapamadıklarını bugün ekonomimize saldırarak yapmaya çalışmaktadır. Daha önce başaramadılarsa yine başaramayacaklar. Bizler nakliyeciler olarak ülkemizin yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.
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