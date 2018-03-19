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Hataylı öğrencilerden Mehmetçik'e klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral için klip çekti - Öğrencilerden Doğan: - ''Afrin'deki kahramanlara minnet borcumuz var, dualarımız her zaman onlarla''

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral için klip çekti.

Reyhanlı Ortaokulu öğrencileri, okullarının bahçesinde bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu metal plakalarla Türk bayrağı oluşturdu.

Şehit askerlerin isimlerini okuyan öğrenciler, çektikleri klipteki askerlere sevgilerini dile getirdi.

Grupta yer alan 6. sınıf öğrencisi Beritan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatta görev yapan askerleri unutmadıklarını söyledi.

Afrin'de mücadele veren Mehmetçik için hazırlanan klibin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Doğan, ''Öğretmenlerimizin de destekleriyle uzun uğraşlar sonucu klibimizi çekmeyi başardık. Afrin'deki kahramanlara minnet borcumuz var, dualarımız her zaman onlarla.'' dedi.

"Burada rahat bir yaşam sürüyorsak bu askerlerimiz sayesinde." diyen Doğan, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Nisa Nur Yumuşak da projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kahraman askerlere teşekkürlerini iletmek istediklerini ifade eden Yumuşak, ''Gurur kaynağımız askerlerimizi minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz rahat uyusunlar, dualarımız her zaman onlarla olacaktır. Buradan ağabeylerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.'' şeklinde konuştu.

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