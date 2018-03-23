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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Afrin’da Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bomba ve mayın arama tarama yapıldığı sırada el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, memleketi Hatay’da toprağa verildi.Şehit er için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Afrin’da Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bomba ve mayın arama tarama yapıldığı sırada el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Şehit er için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak’ın da katıldığı törende şehidin babası Mustafa Sami, annesi Döne Demiral şehidin naaşı başında gözyaşı döktü. Ailenin en büyük çocukları olan Şehit Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral’ın (23) cenaze törenine en küçük kardeşi 10 yaşındaki Eren Demiral, asker kıyafeti ile katıldı. Demiral’ın yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
5 kardeşin en büyüğü olan şehidin 2017 yılında sözleşmeli er olarak Şırnak’ta göreve başladığı, geçici görevle Afrin’de operasyona katıldığı öğrenildi.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.
Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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