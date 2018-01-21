Hataylılardan askerlere Türk bayraklı destek

Hatay Valiliğinin Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla vatandaşlara yaptığı çağrının ardından kentteki ev, iş yeri ve caddeler ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Ülke güvenliğini ve milletin huzurunu tehdit eden PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlerin bertarafına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşlar da ev, iş yeri ve caddelere Türk bayrağı asarak destek verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, caddeleri Türk bayrağıyla donattı.Hatay Valiliğine de Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı. Kentte yaşayanlar da ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Hataylı Bülent Menni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın vatana ve millete hayırlı olmasını temenni eden Menni, "Olması gereken şey oldu, bir Türk vatandaşı olarak askerimizle gurur duyuyorum. Allah zeval vermesin." dedi.

Esnaf Mehmet Ali Gezer ise milletçe kenetlendiklerini ve operasyonu desteklediklerini aktardı. Harekatın başarılı bir şekilde tamamlanacağına inandıklarını vurgulayan Gezer, "Bizler de Mehmetçiğimize destek veriyoruz dualarımızla. İşletmenin her tarafına bayrağımızı astım. Bütün komşularımız da bayraklarımızı astı, operasyonun arkasındayız." diye konuştu.

Hatay Valiliği, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla vatandaşlara ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asma çağrısında bulunmuştu.

(AA)