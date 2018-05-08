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"Hatıralarla Filistin" sergisi İZÜ'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi "Hatıralarla Filistin" sergisine ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi "Hatıralarla Filistin" sergisine ev sahipliği yapıyor. CİGA (İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi), UKEAD ve Ümmet Vakfı işbirliğiyle hazırlanan sergide Filistin'in 1910'lu yıllardan günümüze kadar uzanan hikayesi konu ediliyor. 4 gün boyunca üniversitede kalacak olan serginin açılış konuşmasını yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Bu sergilerle hatıraları yeniden anma ve canlandırma imkanı bulmuş olacağız. Esas meselemiz Kudüs'e daha çok sevgi ve barış taşımak olmalı" dedi.

Birleşmiş Milletler ve Filistin Fotoğrafçılık Derneği'nin arşivinden toplanan 124'ten fazla eserin yer aldığı serginin Osmanlı'dan günümüze kadar neler yaşandığını öğrettiğini belirten İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. 1910'lu yıllardan itibaren günümüze kadar Filistin'de olan biteni anlatan bir sergi organize ettik. Filistin bütün Müslümanların ortak davasıdır, Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Eskiden nasıl her dinden insan bir arada yaşadıysa bu barış ortamının yeniden kurulmasının temennisiyle bu sergiyi açmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"100 YILDIR KAN VE GÖZYAŞI DİNMEDİ"

Prof. Dr. Mehmet Bulut, 100 yıldır bölgede kan ve gözyaşının dinmediğini vurgulayarak, "Türkiye başta olmak üzere, Filistin ve Kudüs meselesinde bütün dünya Müslümanlarının daha duyarlı olması gerekiyor. Hepimizin yapacağı çok şey var. Kudüs'teki insanlar sürekli can tehlikesi yaşıyor. Müslümanların oraya olan ilgisine bir nebze olsun katkıda bulunacağını düşünüyorum. Özellikle üniversiteler bu alanda çok önemli çalışmalar yapabilir ve yapmalıdır. Kudüs ancak Müslümanların birlik, beraberlik içinde kalplerinin çarpmasıyla kurtulabilir. Biz bu sergiyle buna katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

"HER FOTOĞRAFIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR"

Sergideki resimlerin birçok farklı kaynaktan toplandığını hatırlatan İZÜ bünyesindeki İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Dr. Sami Al-Arian, her fotoğrafın ayrı bir hikayesi olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Her fotoğraf ayrı bir olaya işaret etmektedir. Resimlerin arasında siyonist katliamından, birçok Filistinlinin şehit olduğu Lübnan Savaşı'ndan, Filistin'in farklı köy ve şehirlerinden bahseden resimler var. Bu resimlerin her biri, Filistinlilerin orada mevcut olduklarını ve asla ayrılmayacaklarını, eninde sonunda oraya geri döneceklerini göstermektedir. Türk halkı çok dürüst ve sadık bir halktır. Biz Türk halkına özellikle Filistin'e yönelik yapmış olduğu çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu gayretlerin Filistinlilerin orayı geri almaları noktasında çok büyük anlamı var."

"Hatıralarla Filistin" fotoğraf sergisi 7-11 Mayıs tarihleri arasında üniversitede ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

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