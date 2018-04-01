HATSO BaşkanıTaş, Bakan Soylu’dan demiryolu istedi

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Durankaya beldesi üzerinde demiryolu yapılması konusunda destek istedi.

HATSO Başkan Servet Taş, Dün Hakkari’ye gelen Bakan Soylu’dan demiryolu yapılması konusunda destek istedi. Hakkari’nin batısından Durankaya Beldesi, Geçitli ve Aksu Köyleri güzergâhından Van’a 100 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Başkan Taş, bu güzergâhta hem karayolu hem de demiryolu ulaşımı hayata geçirilmesi durumunda, tarım ve hayvancılığa çok elverişli olan meralar canlı hayvan, süt ürünleri üretimine kazandırılmış olacağını söyledi. Taş, ”Özellikle inşaat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın karayolundan ziyade demiryolu ulaşımı ile ilimize getirecekleri inşaat malzemeleri ve gıda maddelerine yüklenen nakliye maliyetlerinden büyük fayda elde edilecek. Dolaylı olarak tüketici konumundaki insanlarımıza da uygun fiyatta ürün satışlarını gerçekleştirebilecektir. Ekonomik ve sosyal başta olmak üzere her alanda ilimizin kalkınmasına büyük ivme kazandıracak Hakkari-Van alternatif karayolu ile demiryolu ulaşımının kısa zamanda hayata geçirilmesi hususunda, ilgili bakanlıklar nezdinde konunun gündeme getirilmesi hususunda desteklerinizi bekliyoruz diye demiryolu talebinde bulundum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, talep yazısını aynı anda Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ile Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a bildirerek, ilk bakanlar kurulunda da gündeme getirecekleri belirtildi.