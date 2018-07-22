Hattat Samiye Aksan Yalova'da sergi açtı

Sağ elindeki engeli nedeniyle sol eliyle hat yazmayı öğrenen ve Kuran-ı Kerim'in yazımını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan Samiye Aksan, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Aksan'ın eserleri, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan 14. Altın Çınar Festivali dolayısıyla Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda sergileniyor.
Aksan, AA muhabirine, Belediye Başkanı Avni Kurt'un ricası üzerine Çınarcık'ta yaşayan birisi olarak ilçeye katkı sunmak için festivale katıldığını söyledi.
Eserleriyle elinden geldiği kadarıyla hat sanatını tanıtmaya çalıştığını belirten Aksan, "Şu anda 17 eserimiz var. 7 tanesi satıldı. Geri kalanları şimdilik duruyor. Bu akşam sergimiz son." şeklinde konuştu.
Sergiye vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Aksan, "Çok beğeniyorlar. 'Nasıl yapılıyor?' diye soruyorlar, merak ediyorlar. Zaten burada ben öğrenci de yetiştiriyorum. Evimi atölyeye çevirdim. Evimde Halk Eğitim çatısı altında ders veriyorum. Öğrenci de yetiştiriyorum. Tabii onların haricinde hat sanatını bilmeyen çok sayıda insan var. Yazılarımızı da çok beğendiler. Çok büyük ilgi var." diye konuştu.
"Ben bu işi aşkla yapıyorum. Benim aşkım bu." diyen Aksan şöyle devam etti:
"Ben zaten Kuran-ı Kerim yazmış bir insanım. Son yüzyılda Kuran-ı Kerim'i yazan tek kadın hattatım ben. Belki gençlere örnek oluyoruz. Buradan onlar da bizi örnek alıp yazmaya çalışıyorlar. O da beni mutlu ediyor tabii. Gençler yapsın diyorum. Onlar bizden daha güçlü."
Sergide ziyarete açık olan "Yasin Suresi" tablosu hakkında bilgi veren Aksan, "Yasin Suresi'nin yazımı aşağı yukarı bir aya yakın zaman alıyor çünkü çok yavaş yazmanız gerekiyor. Düzgün çıkması için." ifadesini kullandı.
Aksan, serginin bu gece saat 24.00'e kadar açık olacağını da sözlerine ekledi.
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