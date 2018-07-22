HABER

Hattat Samiye Aksan Yalova'da sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Hattat Samiye Aksan Yalova'da sergi açtı

Sağ elindeki engeli nedeniyle sol eliyle hat yazmayı öğrenen ve Kuran-ı Kerim'in yazımını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan Samiye Aksan, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Aksan'ın eserleri, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan 14. Altın Çınar Festivali dolayısıyla Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda sergileniyor.

Aksan, AA muhabirine, Belediye Başkanı Avni Kurt'un ricası üzerine Çınarcık'ta yaşayan birisi olarak ilçeye katkı sunmak için festivale katıldığını söyledi.

Eserleriyle elinden geldiği kadarıyla hat sanatını tanıtmaya çalıştığını belirten Aksan, "Şu anda 17 eserimiz var. 7 tanesi satıldı. Geri kalanları şimdilik duruyor. Bu akşam sergimiz son." şeklinde konuştu.

Sergiye vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Aksan, "Çok beğeniyorlar. 'Nasıl yapılıyor?' diye soruyorlar, merak ediyorlar. Zaten burada ben öğrenci de yetiştiriyorum. Evimi atölyeye çevirdim. Evimde Halk Eğitim çatısı altında ders veriyorum. Öğrenci de yetiştiriyorum. Tabii onların haricinde hat sanatını bilmeyen çok sayıda insan var. Yazılarımızı da çok beğendiler. Çok büyük ilgi var." diye konuştu.

"Ben bu işi aşkla yapıyorum. Benim aşkım bu." diyen Aksan şöyle devam etti:

"Ben zaten Kuran-ı Kerim yazmış bir insanım. Son yüzyılda Kuran-ı Kerim'i yazan tek kadın hattatım ben. Belki gençlere örnek oluyoruz. Buradan onlar da bizi örnek alıp yazmaya çalışıyorlar. O da beni mutlu ediyor tabii. Gençler yapsın diyorum. Onlar bizden daha güçlü."

Sergide ziyarete açık olan "Yasin Suresi" tablosu hakkında bilgi veren Aksan, "Yasin Suresi'nin yazımı aşağı yukarı bir aya yakın zaman alıyor çünkü çok yavaş yazmanız gerekiyor. Düzgün çıkması için." ifadesini kullandı.

Aksan, serginin bu gece saat 24.00'e kadar açık olacağını da sözlerine ekledi.

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Kartal'da denize giren bir kişi gözden kaybolduKartal'da denize giren bir kişi gözden kayboldu
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldıMeral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.