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Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den alınan son verilere göre, Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde bugün yer yer yoğun olmak üzere sis etkili olacak. 14 il içibse kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece, Ankara'da 23, İzmir'de ise 25 derece olacak. İşte hava durumu ile ilgili son bilgiler...

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika veriler geldi. Dün sisin hakim olduğu İstanbul'da bugün hava 17 derece...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır hariç) ile Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Ş.Urfa Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ VE SİS UYARISI GELDİ

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adıyaman, Ş.Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 NİSAN 2018 HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus, kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri, gece saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ile Karabük'ün güney kesimleri ile gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

ÇORUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ş.Urfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KİLİS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m,Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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