Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Türkiye genelini etkisi altına alan sağanak yağış ve soğuk hava İstanbul'u da olumsuz etkiliyor. Baharın gelişiyle birlikte havaların ısınmasını bekleyen İstanbullular adeta güneşe hasret kaldı. Pek çok vatandaş 'İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek? İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak?' sorularına yanıt arıyor. Perşembe gününe kadar yağışlı havanın devam edeceğini duyuran Meteoroloji, ayrıca 'toz taşınımı' uyarısında bulundu. İşte Türkiye geneli hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

YAĞMUR DEVAM EDECEK HAVALAR ISINACAK



Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.