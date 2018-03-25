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Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da yağmurlu ve soğuk hava ne zaman bitecek? sorusu merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlı havanın perşembeye kadar devam edeceğini açıklarken 'toz taşınımı' uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? Yağmur kaç gün devam edecek? İşte hava durumuyla ilgili son gelişmeler...

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Türkiye genelini etkisi altına alan sağanak yağış ve soğuk hava İstanbul'u da olumsuz etkiliyor. Baharın gelişiyle birlikte havaların ısınmasını bekleyen İstanbullular adeta güneşe hasret kaldı. Pek çok vatandaş 'İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek? İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak?' sorularına yanıt arıyor. Perşembe gününe kadar yağışlı havanın devam edeceğini duyuran Meteoroloji, ayrıca 'toz taşınımı' uyarısında bulundu. İşte Türkiye geneli hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

YAĞMUR DEVAM EDECEK HAVALAR ISINACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu etkisini gösteren yağış pazartesi günü şehri terk ediyor. Salı günü sağanak yağış devam etse de bu hafta İstanbul'u güneşli hava bekliyor.

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ANKARA HAVA DURUMU

Ankara bu haftaya güneşli başlayacak. Çarşamba gününe kadar devam edecek olan yağış bir gün ara verecek.

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İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de bu hafta salı ve çarşamba günleri gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba gününden sonra ise İzmir'de hava açacak.

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MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nde bu hafta yağışlı hava etkisi olacak. Birçok ilde haftanın 2 günü yağış olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde de Marmara Bölgesi'nde olduğu gibi bu hafta yağış bekleniyor. Haftanın ilk günü yağışlı hava devam ederken daha sonra güneşli hava Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi haftaya güneşli başlayacak. Çarşamba günü çoğu ilde yağış görülse de bu etki kısa sürecek.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi de haftaya güneşli başlayacak. Çarşamba günü güneşsiz bir gün geçirecek olan Akdeniz Bölgesi'nde cuma günü hava epey açacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde haftanın ilk iki günü güneşli hava etkisini gösterecek. Daha sonra ise Doğu Anadolu kendini yağışlı havaya bırakıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pazartesi ve salı günü güneşli havanın etkisi altına olacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağış bekleniyor.

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