Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gökgürültülü sağnak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bayram tatilini fırsat bilip sahillere akın eden tatilcilere kötü haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden itibaren Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. İl il hava durumu tahminleri ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da yağışların yarın saat 12.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da bu akşam (16.06.2018 cumartesi) saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yarın (17.06.2018 Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.