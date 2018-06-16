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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gökgürültülü sağnak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bayram tatilini fırsat bilip sahillere akın eden tatilcilere kötü haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden itibaren Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. İl il hava durumu tahminleri ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da yağışların yarın saat 12.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da bu akşam (16.06.2018 cumartesi) saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yarın (17.06.2018 Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.

ANKARA İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi'nde yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre bugün Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (15-30 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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HAVA DURUMU UYARILARI (16 HAZİRAN)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM'A DİKKAT

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMİNİ

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