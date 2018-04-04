Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBULLULARI BÜYÜK SÜRPRİZ BEKLİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbullular 5 gün içinde güneş, yağmur, pus hadiselerini yaşayacak. 4 Nisan Çarşamba günü güneşli ve az bulutlu bir hava yaşanacak. 5 Nisan Perşembe günü pus hadisesi görülecek.. 6 Nisan Cuma günü ise çok bulutlu bir hava görülecek. 7 Nisan itibariyle de İstanbul'da kuvvetli yağışlar görülecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



SICAKLIKLAR ARTIYOR



Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR YOK



Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.