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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son hava durumu verileri geldi. Günlük hava durumu tahmin raporuna göre batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Kuvvetli rüzgar beklenmezken yurt genelinde de yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece, İzmir'de 24, Ankara'da ise 16 derece olacak. Öte yandan Meteoroloji'nin yaptığı 5 günlük hava tahminine göre ise İstanbullular güneş, yağmur, pus hadiselerini art arda yaşayacak.

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBULLULARI BÜYÜK SÜRPRİZ BEKLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbullular 5 gün içinde güneş, yağmur, pus hadiselerini yaşayacak. 4 Nisan Çarşamba günü güneşli ve az bulutlu bir hava yaşanacak. 5 Nisan Perşembe günü pus hadisesi görülecek.. 6 Nisan Cuma günü ise çok bulutlu bir hava görülecek. 7 Nisan itibariyle de İstanbul'da kuvvetli yağışlar görülecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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SICAKLIKLAR ARTIYOR

Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR YOK

Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BILECİK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kıyı kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sisli

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORDU °C, 13°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ver az bulutlu, doğusu çok bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m, Görüş: Orta.

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Meteoroloji hava durumu istanbul hava tahmini izmir Ankara

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