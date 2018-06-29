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Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre 3 Temmuz Salı günü yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakıyor. Öte yandan bugün yurdun batı ve kuzey kesimlerine gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 27, Ankara ve İzmir'de ise sıcaklık 30 derece olacak.

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Yurt genelindeki yağışlı havanın ardından Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili güzel haber geldi. Meteoroloji, yağışların sona ereceğini ve önümüzdeki günlerden itibaren hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak, 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

TATİL BELDELERİNDE 36 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Özellikle Muğla, Aydın ve Antalya gibi tatil beldelerinde sıcaklığın 36 derece olması, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 derecelerin de üzerine çıkması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 30

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39


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