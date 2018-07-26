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Hava harekatlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

Hava harekatlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari ve Şanlıurfa ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör hedeflerine yönelik dün düzenlenen hava harekatlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin güneyi ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatlarında 12 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Hava harekatları Şanlıurfa TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksekova

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