Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Siirt'in Eruh bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Siirt'in Eruh bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında, 6 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

