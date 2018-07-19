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Hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 09:05 | Son Güncelleme

Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik harekatlarda 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Şırnak'ın Uludere ve Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı Kandil Siirt şırnak TSK

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