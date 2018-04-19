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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması yapıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 tutuklu sanık, 9 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Duruşmada, savunma yapan tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Öte yandan tutuklu sanık eski Albay Adnan Çetin'in cezaevinde beyin kanamasından hayatını kaybetmesi üzerine dosyadaki sanık sayısı 43'e düştü.

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Bakırköy dava duruşma Hava Harp Okulu

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