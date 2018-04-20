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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 43 sanığın yargılanmasına devam edildi - Bir sanığın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 tutuklu sanık, 9 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Duruşmada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Heyet, ara kararında, eski Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay'ın sivil şoförü olan memur Ziya Güler'in yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT'nin müdahillik talebini kabul etti.

Bir sonraki duruşmanın sırasıyla 22, 23, 24, 25 ve 26 Ekim'de Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılması kararlaştırıldı.

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