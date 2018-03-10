Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, savaş uçağı hediye etti!

Orgeneral Küçükakyüz, memleketi Of’a hediye ettiği F-104 savaş uçağı Sahil Parkı'na yerleştirildi ve ilçenin 100’üncü kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilenmeye başladı. Çevre düzenlemesi de yapılan park alanında oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve 'OF-104´ adı verilen savaş uçağı, büyük ilgi görüyor.

Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Orgeneral Küçükakyüz ile gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Of ilçemizin yetiştirmiş olduğu, ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada bitirip daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli safhalarında görev aldıktan sonra, 15 Temmuz kalkışmasının o hain darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanımız olan paşamızın Of'umuza hediyesi. Bu yıl Of'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yılı. Çok ince ve nazik bir düşünce. Ben çok memnun oldum, duygulandım. Belki Paşamızın birçok defa da kullandığı bir uçak. Uçağın penceresinin altına ismini yazdık 'Orgeneral Hasan Küçükakyüz´ diye. 'F-104´ diye geçiyor envanterde ama biz uçağın ismini değiştirip 'OF-104´ yaptık. Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz."