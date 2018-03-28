Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bursa’da organ nakli için zamanla yarıştı

Bursa’da hayatını kaybeden 61 yaşındaki kişinin organları 5 kişiye umut olurken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir uçak bir donörü Antalya’da bulunan bir hastaya yetiştirdi.
Bursa’da 10 gün önce meydana gelen trafik kazası sonucu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 61 yaşındaki F.S. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanın hayatını kaybetmesiyle organ nakil koordinatörleri, hastanın ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu organ nakil çalışmalarına başlandı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın karaciğeri Antalya’ya, sağ böbreği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, sol böbreği ve korneaları da Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan görevlendirilen bir uçak Bursa’dan aldığı karaciğeri Antalya’da bulunan bir hastaya nakil için zamanla yarıştı. Yapılan operasyonla hastalar da sağlığına kavuştu
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