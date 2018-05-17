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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon düzenleniyor. Son dakika habere göre, operasyon kapsamında biri tuğgeneral, 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatmış, 4'ü albay, 2'si yarbay 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık, bugün de Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonları ile irtibat kurduğu tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, 1'i tuğgeneral, 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı, 25'i yüzbaşı ve 54'ü üsteğmen olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

22 İLDE GÖZALTI İŞLEMİ

Ankara merkezli başlatılan operasyonlar 22 ilde devam ederken, Ankara'da şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen tuğgeneralin Emin Ayık olduğu öğrenildi. Ayık, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı subay general

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
her gun 100 tane adam alıyorlar bitiremediler arkadaş.Kabak tadını da geçti artık
@kayaa_2017 80'li yıllardan bu yana askeri liselere adam yerleştirmişler , düşün bunların rütbesini
bitmedimi bu temizlik devam devam sonuc sıfır
bunlara devlet maaş veriyor bide iyileştirme adı alında zam yaptı haram zıkkım olsun yemeyin inşallah devlet parasını geri alsın o yiyeceğine gariban sevinsin
bunların hepsi rejimi suriyedeki rejime çevirmenin yolları. başka bişey değil.
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