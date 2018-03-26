HABER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı.

ANKARA'DA İKİNCİ OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul ve Ankara'da hareketlilik! Gözaltılar varİstanbul ve Ankara'da hareketlilik! Gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava kuvvetleri komutanlığı FETÖ Ankara operasyon

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin casusu yakalandı!

Afrin casusu yakalandı!

FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı! Skandal görüntüler...

FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı! Skandal görüntüler...

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Facebook'ta rezalet! Engelli çocuğa korkunç taciz tuzağı

Facebook'ta rezalet! Engelli çocuğa korkunç taciz tuzağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.