Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'ü binbaşı ve 2'si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, Çanakkale, Osmaniye, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Balıkesir ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.
FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem yürütülen şüphelilerden 11'inin pilot, 11'inin KHK ile ihraç, 2'sinin ise emekli edilen eski TSK personeli oldukları, 12'sinin de geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.
AA
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Suriye'de askeri üste patlama!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum