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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:42 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'ü binbaşı ve 2'si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, Çanakkale, Osmaniye, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Balıkesir ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem yürütülen şüphelilerden 11'inin pilot, 11'inin KHK ile ihraç, 2'sinin ise emekli edilen eski TSK personeli oldukları, 12'sinin de geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hava kuvvetleri komutanlığı FETÖ Ankara Son dakika

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