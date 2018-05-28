Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.
Tanık sıfatıyla ifadesi alınan üsteğmen H.K, askeri öğrenciliği döneminde FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, sanık Denizhan Özcan'ın da Ankara'da bulunduğu yıllardaki "abisi" olduğunu anlattı.
Sanık Özcan'ı "Ümit" kod adıyla tanıdığını belirten H.K, sanıkla Ankara Batıkent'teki FETÖ evinde faaliyette bulunduklarını dile getirdi.
Söz alan sanık Özcan ise tanığın beyanlarını kabul etmediğini ve kendisini tanımadığını dile getirdi.
FETÖ'de "Cemal" kod adını kullandığını kaydeden tanık C.A, geçmişte örgüt içinde askeri mahrem yapılanmada "öğretmen" ünvanıyla faaliyette bulunduğunu, sanıklardan Burak Engin Çağlar'ın ise öğretmenden daha üst konumda bulunan "doktor" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü aktardı.
Tanık C.A, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sanıklardan Burak Engin Çağlar'ı 'Kağan' adıyla tanıyorum. Bu kişi benim ByLock listemde de eklidir. Örgüt içinde doktor ünvanıyla askeri yapılanmada faaliyette bulunmuştur. Aynı zamanda Trabzon'da mahrem ilkokul yapılanmasında da görevde bulundu. Ben de örgütte askeri mahrem yapılanma dahil olmak üzere farklı görevlerde yer aldım."
Tanık E.A. da Çağlar'ı tanıdığını kod adının Kağan olduğunu beyan etti.
Sanık Çağlar, ByLock'u "kağan61" kullanıcı adıyla kullandığına ilişkin tespite rağmen tanıkların beyanlarını kabul etmedi.
- Mahmut Sami Kılıç kod adı "Serhat"
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri mahrem imamlar davasında yargılanan sanık M.S.K, tanık olarak verdiği beyanda sanık Olcay Maleker'i tanıdığını bildirdi.
FETÖ'de Serhat kod adını kullandığını, Kara Kuvvetleri personeli olan subaylardan sorumlu olduğunu anlatan tanık M.S.K, darbe girişiminden sonra FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüğünü ve ilgili makamlara giderek bildiklerini anlattığını beyan etti.
Kendisi ile aynı davada yargılanan Ramazan kod adlı sanık Burhan Karabacak'ın FETÖ'nün sözde Altındağ personel sorumlusu olduğunu ve aynı sohbet grubunda yer aldıklarını aktaran M.S.K, Karabacak'ın "FETÖ'nün iş ve işçi bulma kurumu" olarak bilinen "Referans İş" adlı şirketinde faaliyette bulunduğu bilgisini verdi.
Balgat'ta bulunan "Referans İş" şirketine Karabacak ile görüşmeye gittiğinde, sanık Olcay Maleker ile karşılaştığını, Karabacak'ı sorduğunda Maleker'in ByLock programından Karabacak'ı aradığını ancak çevrimiçi olmadığını belirterek kendisine bilgi vereceğini söylediğini ifade etti.
Beyanların ardından söz alan sanık Maleker, söz konusu şirketin FETÖ ile iltisaklı olmadığını, kendisinin de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan'ın ByLock iletişim tespitlerinde programı kullandığı ve Karabacak ile irtibatının bulunduğunu dile getirmesi üzerine sanık Maleker, programı kullanmadığı iddiasını yineledi.
- Kod adı "Berat"
Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gördüğü yıllarda FETÖ mensubu olan Berat isimli kişiyi tanıdığını kaydeden tanık H.C, itirafçı olduktan sonra Berat diye tanıdığı kişinin sanık Mustafa Kılıç olduğunu öğrendiğini dile getirdi.
Kılıç'ın FETÖ'de BBTM olarak adlandırılan kişilerden olduğunu anlatan H.C, bunun örgütte "büyük bölge talebe mesulü" olarak anıldığını belirtti.
Mahkeme duruşmayı erteledi.
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