FETÖ'de "Cemal" kod adını kullandığını kaydeden tanık C.A, geçmişte örgüt içinde askeri mahrem yapılanmada "öğretmen" ünvanıyla faaliyette bulunduğunu, sanıklardan Burak Engin Çağlar'ın ise öğretmenden daha üst konumda bulunan "doktor" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Söz alan sanık Özcan ise tanığın beyanlarını kabul etmediğini ve kendisini tanımadığını dile getirdi.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan üsteğmen H.K, askeri öğrenciliği döneminde FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, sanık Denizhan Özcan'ın da Ankara'da bulunduğu yıllardaki "abisi" olduğunu anlattı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

Tanık C.A, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanıklardan Burak Engin Çağlar'ı 'Kağan' adıyla tanıyorum. Bu kişi benim ByLock listemde de eklidir. Örgüt içinde doktor ünvanıyla askeri yapılanmada faaliyette bulunmuştur. Aynı zamanda Trabzon'da mahrem ilkokul yapılanmasında da görevde bulundu. Ben de örgütte askeri mahrem yapılanma dahil olmak üzere farklı görevlerde yer aldım."

Tanık E.A. da Çağlar'ı tanıdığını kod adının Kağan olduğunu beyan etti.

Sanık Çağlar, ByLock'u "kağan61" kullanıcı adıyla kullandığına ilişkin tespite rağmen tanıkların beyanlarını kabul etmedi.

- Mahmut Sami Kılıç kod adı "Serhat"

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri mahrem imamlar davasında yargılanan sanık M.S.K, tanık olarak verdiği beyanda sanık Olcay Maleker'i tanıdığını bildirdi.

FETÖ'de Serhat kod adını kullandığını, Kara Kuvvetleri personeli olan subaylardan sorumlu olduğunu anlatan tanık M.S.K, darbe girişiminden sonra FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüğünü ve ilgili makamlara giderek bildiklerini anlattığını beyan etti.