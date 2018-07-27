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Hava Kuvvetleri "mahrem imamlar" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davada mahkeme, hükmü açıklamak üzere duruşmayı 10 Eylül'e erteledi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davada mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya gazi ve şehit yakınları, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmaların yapılmasının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Sanıkların beraat talebinde bulunduğu duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Serdar Nergiz'in dosyasını başka bir davayla birleştirmek üzere ayırdı.

Mahkeme, sanıkların taşınmaz mallarının üzerindeki tedbirin kaldırılması taleplerini, hükümle değerlendirmek amacıya reddetti.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrollerin kaldırılması ve dijital materyallerin iadesi yönündeki taleplerin bu aşamada reddine hükmeden mahkeme, yakalamalı sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin beklenmesine karar verdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, hükmü açıklamak üzere duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

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15 Temmuz FETÖ Ankara 16.Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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