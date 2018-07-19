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Hava Kuvvetleri mensubu 6 FETÖ'cü itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında pilotların da bulunduğu 14'ü tutuklandı - İtirafçı olan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında pilotların da bulunduğu 14'ü tutuklandı, itirafçı olan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 24 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığınca idari işlem yapıldığı öğrenilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah'a ifade verdi. Şüphelilerden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. Örgüte ve bağlantılarına ilişkin bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının, haklarında daha önce FETÖ'den soruşturma yürütüldüğü için adli kontrol talebinde bulunduğu 4 sanık da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında pilotların da bulunduğu 14'ü, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Aynı soruşturma kapsamında geçen hafta da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 28 kişi tutuklanmış, itirafçı olan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı İtirafçı

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