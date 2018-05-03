"Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı" hakim karşısında

KPSS sorularını aldığı suçlamasını kabul etmeyen Türkekurban; 2009, 2010 ve 2011'de KPSS'ye girdiğini, 2009'da 88 doğru yaptığını bildirerek, "2010 eğitim bilimleri testinde yaptığım 118 doğru çalışmamın eseridir." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay karargahındaki eylemlerle ilgili "çatı davası"nın sivil sanığı Birol Kurubaş'ın fotoğraflarından teşhis ettiği ve "Naci" kod adını kullandığını söylediği Türkekurban, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından yargılandığı davada savunmasını yaptı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Türkekurban ve avukatı ile müdahiller ÖSYM ve Maliye Hazinesi'nin avukatı katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirtilen Gürdal Türkekurban'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olma"nın da arasında bulunduğu çeşitli suçlardan yargılanmasına devam edildi.

Sınav sorularının sızdırıldığının ortaya çıkmasının ardından yenilenen sınava girmemesine ilişkin Türkekurban, "O tarihte İzmir'de Yamanlar Koleji'nde öğretmendim. İmtihan sonuçları açıklanmadan atama yapılacak kontenjanlar açıklanmıştı. İzmir'e yakın bir yerde felsefe grubu öğretmenliği kontenjanı açılmamıştı. Bu nedenle imtihana girmedim." diye konuştu.

İddianamede, 2004-2010 arasında FETÖ ile bağlantılı okullarda öğretmenlik yaptığının belirtildiğini kaydeden Türkekurban, aslında bu okullarda çalışmaya 2000'de başladığını ve darbe girişimine kadar da çalışmayı sürdürdüğünü anlattı.

Türkekurban, Birol Kurubaş ile gizli tanık "Toprak"ın hakkında verdiği FETÖ yapılanmasında yer aldığı yönündeki beyanlarını kabul etmeyerek, "Hiçbir şekilde örgüt yöneticiliği yapmadım, kod ismi kullanmadım, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer almadım." dedi.

Türkekurban, bu kişilerin mahkemede de dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda, bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesine ve Türkekurban'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

