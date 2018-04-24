HABER

‘Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi” konferansı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Konferansa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçi Murat Topçu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

‘Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi’

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi” konferansı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Konferansa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçi Murat Topçu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki birimleri, görevlerini, insan kaynaklarını, üyesi oldukları uluslararası kuruluşlarını tanıtarak başlayan Murat Topçu daha sonra konferansın içeriğini oluşturan “VOR (VHF Omni-directional Radio Range), DME (Distance Measurement Equipment), NDB (Non-directional Radio Beacon), ILS (Instrument Landing System), Radar (PSR ve SSR), Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Mania Kriterleri hakkında bilgi verdi. Topçu, seyrüseferin bir noktadan başka bir noktaya deniz, hava, kara herhangi bir yolla seyahat etmek anlamına geldiğini açıklayarak “Konferansımızın konusu olarak bilinen VHF frekans bandında çok yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe navigasyon yani seyrüsefer cihazı olarak tanımlanır” dedi. DME, NDB, ILS, Radar, Uluslararası Mevzuat ve Mania Kriterlerinden de bahseden Murat Topçu, “Aslında siz bu bilgileri üniversitede alıyorsunuz. Hepinizin de çok iyi bildiğine eminim. Ama bizim amacımız bu konularda biraz da olsa farkındalık oluşturmak ve bildiklerinizin üzerinden bir kez daha geçmek” diyerek konuşmasına son verdi.
Konferansı sonlandırmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

‘Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi’

Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindiCumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi
İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweetİYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.