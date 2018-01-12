Hava sıcaklıkları düşüyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep olacak bir sisteme bırakması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre, Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yeniden yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazar günü ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmura, sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışına dönecek, aynı gün akşam saatlerine kadar devam edecek. Ankara'daki kar yağışının yerde örtü bırakacağı ön görülüyor.

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar ve pazartesi günü azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.