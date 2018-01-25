Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Son Güncelleme 2 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:21 |2 dakika önce

- Airbus İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Baril: -“Hiçbir şirket büyük liderlere sahip olmadan büyük olamaz. Dolayısıyla biz de liderlerin kalitesine önem veriyoruz ve dinamik, kapsayıcı bir iş yaşamı yaratarak büyük başarılara ulaşacağınıza inanıyoruz” - "Sektörümüzde gerekli olan etkinliklerin ve eğitimlerin Türkiye’de yapılması noktasında biz de Airbus olarak elimizden gelen desteği sunmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz" - İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tatoğlu:

İSTANBUL (AA) – Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril, Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na ilişkin, "Hiçbir şirket büyük liderlere sahip olmadan büyük olamaz. Dolayısıyla biz de liderlerin kalitesine önem veriyoruz ve dinamik, kapsayıcı bir iş yaşamı yaratarak büyük başarılara ulaşacağınıza inanıyoruz.” dedi. Türk Hava Yolları (THY), İbn Haldun Üniversitesi ve Airbus tarafından hayata geçirilen "Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı”nın tanıtım toplantısı THY Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Burada bir konuşma yapan Baril, Airbus olarak programın sponsorluğunu üstlendiklerini belirterek, "Deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duymaktayız." dedi. Bu sabah Airbus olarak Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile"Türkiye'de Stratejik İşbirliği” toplantısı yaptıklarını, bunun yanında Airbus ve Türkiye arasında endüstriyel iş birliğinin devamı için önemli bir stratejik anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Baril, potansiyel iş fırsatlarına dikkati çekti. Airbus olarak Türkiye ile sürdürdükleri iş birliklerini ileriye taşıyacaklarına işaret eden Baril, şöyle konuştu:

"Türk hükümetinden bir mesaj aldık. Sektörümüzde gerekli olan etkinliklerin ve eğitimlerin Türkiye'de yapılması noktasında biz de Airbus olarak elimizden gelen desteği sunmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu master programı en çok ümit vadeden liderler tarafından geliştirildi. Amacı mükemmeli yakalayabilmek. Bu daha bir başlangıç ve bundan alabildiğimizin en fazlasını almaya gayet edelim.” Baril, "Biliyoruz ki hiçbir şirket büyük liderlere sahip olmadan büyük olamaz. Dolayısıyla biz de liderlerin kalitesine önem veriyoruz ve dinamik, kapsayıcı bir iş yaşamı yaratarak büyük başarılara ulaşacağınıza inanıyoruz. Çalışanlarınızı kendi potansiyellerini keşfederek teşvik edeceğinize şüphemiz yok.” diye konuştu. Yüksek lisans programı için paydaşları tebrik eden Baril, "Pazarın önünde düşünerek, adımları erken atarak havacılık sektöründe lider olmanız mümkün. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla başarı için eğitim oldukça önemli ve bu yüksek lisans programıyla başarılı bir eğitim verileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

- "25 öğrenciden 4 tanesi yurt dışı menşeili” İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ise, THY ve Airbus ile birlikte başlattıkları Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tezli ve tezsiz olmak üzere başlattıklarını söyledi. İlki düzenlenen programa 25 öğrencinin kabul edildiğini aktaran Tatoğlu, "Yoğun bir seçim programı sonucunda öğrenciler seçildi. Daha çok THY bünyesinde çalışan personel bu programda yer almakta. Bu 25 öğrenciden 4 tanesi yurt dışı menşeili, yine kurum bünyesinde çalışan. Programın dili İngilizce. Programda alanında önde gelen akademisyen ve uzmanlar da yer almakta. Bunlar özellikle Kanada, ABD, İngiltere ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu alanda söz sahibi olan hocalarımız. Bu hocalarımız misafir hoca olarak görev yapmakta.” bilgilerini verdi. Tatoğlu, başlattığımız yüksek lisans programının hava taşımacılığı konusunda ciddi bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Çünkü THY gibi önemli bir marka bugün önemli bir marka. İstanbul'daki 3 havalimanında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşılması hedeflenirken biz de havacılık sektörüne katkı sunacağız.”