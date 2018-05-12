İSTANBUL (AA) - Hava Harp Okulunda düzenlenen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında Solo Türk'ün gösterisi nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndaki hava trafiği 10 dakika süreyle durdu.

Yeşilköy’de yapılan gösteri uçuşundan dolayı yayınlanan NOTAM nedeniyle saat 19.45 ile 19.55 arasında 10 dakika boyunca havalimanına iniş ve kalkış yapılmadı.

Gösterinin ardından hava trafiği normale döndü.

