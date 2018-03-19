Hava Tuğgeneral Ercan Teke’den Memduh Büyükkılıç’a Nezaket Ziyareti

Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak Melikgazi İlçesi hakkında bilgiler aldı.

Melikgazi Belediyesi’nin hizmet kalitesinin ve etkinliğinin yüksek olduğunu ifade eden Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke “Kayseri’de görev yapmaktan son derece mutluyum. Kayseri bir bölge şehri olup, Anadolu’nun adeta parlayan yıldızıdır. Kayseri kurum ve kuruluşların yöneticileri çok şanslı, çünkü belediyeler tüm kurumlar ile beraber, istişareli ve dayanışma içerisinde çalışarak hizmet için yarışıyorlar” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin ilimizde önemli bir görevi yerine getirdiğini ve Kayseri’nin Askeri birlikler içinde adeta lojistik üs merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile birçok toplantı ve törende beraber olduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç " Türk Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde bugüne kadar çok değerli hizmetleri bulunan Tuğgeneral Ercan Teke’yi çalışmaları için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’yi Melikgazi İletişim Merkezi ile Scada Merkezini gezdiren Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi iletişim ile Scada Merkezinin çalışma sistemli hakkında bilgiler verdi.