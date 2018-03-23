Hava ulaşımına şiddetli rüzgar engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'na inmek isteyen 2 yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu olarak Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan 2 yolcu uçağı, Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamadı.

Rüzgarın etkisini kaybetmesi için bir süre havada tur atan uçaklar, şiddetli rüzgarın etkisini sürdürmesi dolayısıyla Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Yolcu uçakları, Çarşamba Havalimanı'na güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.