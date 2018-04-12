Hava ulaşımına sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılması planlanan bazı uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından yapılması beklenen dört sefer iptal edildi.

Sis nedeniyle bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.

DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.

Öte yandan kentte üç gündür etkili olan sis sebebiyle 9, 10 ve 11 Nisan'da da uçak seferleri iptal edilmişti.