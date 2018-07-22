Hava yükünün 26 milyon tonu Türkiye'den taşındı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türkiye'deki tüm havalimanlarından 2007-2017 yılları arasında icra edilen geliş-gidiş seferlerinde 26 milyon 456 bin 916 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapılan seferlerle taşınan bagaj, kargo ile postadan oluşan yük miktarı yıllara göre artış gösterdi.

Türkiye havalimanlarından iç ve dış hat seferleriyle taşınan yük, 2007'de 1 milyon 447 bin 603 tonken 2008'de 1 milyon 644 bin 14'e yükseldi.

Havalimanları merkezli uçuşlarla taşınan yük miktarı 2009'da 1 milyon 726 bin 345, 2010'da 2 milyon 21 bin 76, 2011'de 2 milyon 249 bin 473 , 2012'de 2 milyon 249 bin 133 ton olarak hesaplandı.

Hava yoluyla 2013 yılında 2 milyon 595 bin 317 ton yük taşınırken, bu miktar 2014'de 2 milyon 893 bine çıktı.

Türkiye'deki havalimanlarından seferlerle nakledilen bagaj, kargo ile posta yükü 2015'ten itibaren 3 milyon tonu aştı.