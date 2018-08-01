Havaalanında kavga eden iki Fransız şarkıcı gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransız rap şarkıcıları Booba ve Kaaris'in, Paris Orly Havalimanı'nda kavga ettikleri gerekçesiyle, olaya karışan 11 kişiyle birlikte gözaltına alındıkları bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir sosyal medya üzerinde birbirleriyle atışan Senegal asıllı Booba ve Fildişi Sahilleri asıllı Kaaris, Orly Havalimanı'nda pasaport kontrolünü geçtikten sonraki bölümde bulunan bir butikte, yolcuların gözü önünde kavga etti. Tarafların, şiddetli kavga sırasında butikteki parfüm şişelerini de birbirlerine attıkları belirtildi.
Barselona'ya gidecek olan iki şarkıcının, kavgaya karışan diğer 11 kişiyle gözaltına alındıkları kaydedildi.
Kavga nedeniyle havalimanının bir bölümünün, bir saat süreyle yolculara kapatıldığı ifade edildi.
Booba ve Kaaris'in arasındaki kavgayı gören yolcuların, cep telefonlarından aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak, yoğun ilgi gördü.
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